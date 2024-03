Pisa: Aquilani ritrova Matteo Tramoni per il Palermo, anche Torregrossa al rientro

Buone notizie per Alberto Aquilani . Il Pisa ha iniziato ieri pomeriggio la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Palermo , in programma lunedì 1 aprile alle ore 15:00 allo Stadio "Arena Garibaldi". Ed il gruppo, nazionali a parte, era praticamente al completo come quasi mai è accaduto in questa annata.

Chi potrebbe tornare a disposizione del tecnico nerazzurro in occasione del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B è Ernesto Torregrossa. Lo scorso 17 febbraio, il numero 10 nerazzurro aveva rimediato l'ennesimo infortunio stagionale: un trauma distorsivo al ginocchio dopo una botta nel primo tempo contro il Parma. Ma non solo; secondo quanto riportato da "Il Tirreno", anche per Matteo Tramoni ci sarà quasi certamente la convocazione contro i rosanero dopo sette mesi di assenza per l’infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. In gruppo anche Tommaso Barbieri dopo la conquista dell’Elite League con l'Under 20, mentre alla spicciolata - nelle prossime ore - rientreranno alla base anche tutti gli altri nazionali attualmente impegnati in giro per l’Europa (Hermannsson, Marin, Mlakar ed Esteves).