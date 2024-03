Palermo, Gds: “Corini, cambio modulo e new look in mediana. Chi con Segre e Gomes?”

Ritrovare compattezza, coesione e densità. Ripristinare le giuste distanze tra i reparti, garantendo filtro e schermatura alla linea difensiva. Obiettivi e priorità chiare per Eugenio Corini, che lavora da giorni al perfezionamento di varianti tattiche che possano restituire equilibrio ed efficacia alla fase di non possesso. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma nulle probabili novità a centrocampo, reparto da sempre ago della bilancia nell'economia del gioco di una squadra. Al Netto del modulo che verrà impiegato a Pisa, è ferma intenzione di Corini implementare il numero dei profili in zona nevralgica nell'undici titolare. Con l'assenza di Ranocchia è ipotizzabile una mediana composta da tre centrocampisti di ruolo, sia in caso di ricorso al classico 4-3-3, sia di virata sul 3-5-2 con il ritorno del leader tecnico e carismatico, Fabio Lucioni, nel cuore del pacchetto arretrato. Segre e Gomes, per continuità di rendimento ed attitudini tecnico-tattiche, costituiscono due pedine inmovibili, o quasi, nello scacchiere del tecnico rosanero. Resta da assegnare una maglia in vista del match valido per la trentunesima giornata del torneo cadetto che vedrà il Palermo di scena a Pisa. Quattro le opzioni da vagliare per Corini che ha davvero l'imbarazzo della scelta. Chi pare avere meno chances di scendere in campo dal primo minuto è Leo Stulac. Playmaker sloveno finito fuori dai radar dell'allenatore nell'ultimo periodo, meno avvezzo per caratteristiche tecniche a garantire nerbo, solidità e copertura. Contributo in termini di fisicità, filtro e pressione sulla sfera che potrebbe garantire per le proprie peculiarità l'ex Ternana Coulibaly. Poi c'è Henderson, potenzialmente efficace in entrambe le fasi di gioco e spesso schierato da trequartista incursore da Corini prima dell'approdo in rosa di Ranocchia. Quindi la carta Vasic, in crescita sotto il profilo atletico e tattico, che ha cambio di passo, tecnica e propensione offensiva. Una sceòlta non semplice per Corini che svelerà il mister X titolare in mediana con Gomes e Segre a Pisa solo in prossimità del match all'atto della divulgazione delle formazioni ufficiali di Pisa-Palermo.