Ex Palermo, Belotti riparte dal Benfica: il comunicato

L’ex rosanero Andrea Belotti, dopo soli 6 mesi con la maglia del Como, ripartirà dalla lega portoghese per ritrovare la continuità persa e la via del gol. A prenderlo in prestito fino al termine della stagione è proprio il Benfica, attualmente secondo in campionato. Il classe 1993 ha vestito la maglia del Palermo dal 2013 al 2015 realizzando 17 reti in 62 presenze.