Serie B, Tuttosport: “Sprint per il secondo posto che vale la A. Palermo e Corini…”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'avvincente corsa alla conquista del secondo posto in Serie B. La piazza d'onore alle spalle della capolista Parma, sempre più lanciata verso il salto di categoria, garantirebbe la promozione diretta in Serie A a braccetto con i ducali. Cinque pretendenti al secondo posto racchiuse in pochi punti: Cremonese, Como, Venezia, Catanzaro e Palermo. Tanti i ribaltoni nella zona nobile della graduatoria, ma, ad oggi, la compagine di Stroppa sembra la più accreditata per sbaragliare la concorrenza al fotofinish e riassaporare la massima serie senza dover necessariamente passare dalla lotteria dei playoff. Quattordici clean sheet su ventotto gare disputate certificano la grande solidità difensiva dei grigiorossi, dotati di un organico di grande qualità anche in zona nevralgica e nel reparto avanzato. Cremonese capace di recuperare due rei in una frazione di gioco al Palermo, seppur in inferiorità numerica, e di vincere in extremis sul campo del Modena grazie all'acuto di Bianchetti, ancora una volta in dieci uomini. Dietro la formazione del patron Arvedi, incalza il Como che ha vinto il suo big match al Sinigaglia contro il Venezia e conta sul talento di Strefezza ed i gol dell'ex Milan Cutrone. Proprio i lagunari, usciti sconfitti contro i lariani dopo un'ottima e sfortunata prestazione, hanno tutte le carte in regola per restare in scia ed insidiare le due big lombarde fino alla fine. Sorprende sempre più la favola del Catanzaro di Vivarini, in forte parabola ascendente dopo l'ennesimo successo pesante, quello a Cosenza nel dervy calabrese. Iemmello sta letteralmente trascinando i giallorossi con i suoi gol, Catanzaro che ha scavalcato il Palermo ed è ora quinto, con alle porte un match casalingo contro il Bari che potrebbe proiettarlo in orbita. Proprio il Palermo di Corini appare la squadra maggiormente in difficoltà, un punto in tre gare e tanto terreno perso in una settimana, una brusca frenata che potrebbe pregiudicare le chances di promozione diretta di Brunori e compagni. Il gap dalla Cremonese seconda in classifica è ampio, sette punti da recuperare ai grigiorossi, sei al Como e cinque al Venezia che farà visita ai rosanero al Barbera il prossimo 15 marzo. Con una vittoria a Lecco ed una serie di concomitanti risultati favorevoli, la squadra di Corini potrebbe però rientrare nuovamente in gioco...