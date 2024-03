Palermo, Gds: “Brunori unico raggio di sole. I gol del bomber non mancano, ma…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul rendimento di Matteo Brunori, che non pare soggetto all'andamento ondivago della formazione di Corini in questa stagione agonistica. Con il calcio di rigore trasformato nell'ultima sconfitta cocente dei rosanero contro il Brescia, il bomber italobrasiliano si è confermato il miglior realizzatore della compagine rosanero raggiungendo quota dodici reti all'attivo in campionato, bottino impreziosito anche da quattro assist vincenti per mandare in rete i compagni. Nel Palermo altalenante e discontinuo che alterna strisce prestazionali e risultati convincenti a blackout prolungati caratterizzati da cali di tensione, ingenuità e disarmanti svarioni in fase difensiva, la costanza in sede realizzativa del capitano del Palermo rappresenta una delle poche indissolubili certezze. Brunori tallone Radice al terzo posto della classifica dei goleador all time della storia del Palermo, il numero nove di Corini ha infatti toccato quota sessantuno centri, ad una sola rete dal podio e mette nel mirino Fabrizio Miccoli, primatista assoluto con ottantuno gol firmati con la maglia rosanero. Media e rendimento lodevoli, perfettamente in linea con quanto già ottenuto in termini di marcature nelle stagioni precedenti con il club di viale del Fante. Brunori si conferma nel gotha dei bomber del torneo cadetto, con l'attuale quarto posto nella graduatoria dei bomber del campionato 2023-2024. Meglio di lui il finlandese del Venezia Pohjanpalo (15), Casiraghi del Sudtirolo e Coda della Cremonese, entrambi a 13 reti. La capacità di gonfiare la rete avversaria non ha mai fatto difetto all'ex Juventus Next Gen, ma il primo obiettivo, al netto dei traguardi individuali, è quello di contribuire in modo dirimente alla promozione del Palermo in Serie A. Obiettivo ancora raggiungibile con dieci giornate da disputare e trenta punti a disposizione da qui al termine della regular season, a patto che la squadra di Corini ritrovi compattezza, equilibrio, incisività e convinzione che hanno caratterizzato la parabola ascendente, sul rettangolo verde ed in classifica, nel periodo tra dicembre e gennaio. Già a Lecco Brunori avrà l'opportunità di rimpinguare il suo bottino di segnature, alla compagine lombarda il centravanti rosa ha già fatto gol all'andata, realizzando un calcio di rigore in pieno recupero che non bastò ad evitare la sorprendente sconfitta al Barbera contro il fanalino di coda del campionato di Serie B.