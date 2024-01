Palermo, Gds: “Calendario, 5 big match subito al ritorno. Serie A passa dal Barbera”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia scannerizza il calendario del Palermo di Corini in vista del girone di ritorno. I rosanero torneranno in campo il prossimo tredici gennaio al Tombolato contro il Cittadella di Gorini, corsaro al Barbera all'andata nel momento di profonda crisi vissuta da Brunori e compagni. Il tecnico di Bagnolo Mella ha consolidato la fiducia di dirigenza e proprietà nei confronti del suo operato con un ottimo finale di dicembre. Progressi sul piano di gioco e risultati dopo il ko col Catanzaro, otto punti in quattro match e quinto posto in classifica a soli tre punti dal secondo posto. I trentadue punti complessivi conquistati dal Palermo in diciannove gare rappresentano un discreto score, ma non sufficiente se replicato dopo il giro di boa per centrare la promozione diretta in Serie A. Nella storia del torneo cadetto a venti squadre, nessuno con sessantaquattro punti ha mai evitato la disputa dei playoff per provare a competere per il salto di categoria. Ragion per cui il Palermo, nel girone di ritorno, dovrà necessariamente implementare la sua velocità di crociera se vorrà raggiungere le prime della classe e concorrere almeno per la conquista della seconda posizione in graduatoria. Impresa non semplice, realizzabile soprattutto capitalizzando al meglio i numerosi scontri diretti che dovrà affrontare la formazione di Corini. Tre consecutivi, Cittadella e Catanzaro in trasferta, Modena al Barbera, in avvio di girone di ritorno. Addirittura cinque nelle prime sette giornate. Alla quarta arriverà in Sicilia il Bari, quindi la trasferta contro la Feralpèisalò. Poi due big match di fuoco: al Barbera contro il Como ed allo Zini al cospetto della Cremonese. Il noto quotidiano regionale evidenzia come il fattore Barbera può essere decisivo e spostare gli equilibri per la compagine di Corini nella corsa alla Serie A: potenziali dirette contendenti al salto di categoria come Modena, Como, Venezia, Sampdoria e Parma sfideranno i rosanero proprio nell'impianto di viale del Fante.