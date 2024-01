Calciomercato Palermo, Gds: “Idee Venuti e Pierozzi. Sansone, Caso e Zerbin…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riepiloga la strategia del Palermo targato City Football Group in vista di questa sessione invernale di calciomercato. Idee chiare e mosse oculate per colmare le lacune in rosa e potenziare ulteriormente un organico già allestito in estate per competere al vertice. Il noto quotidiano regionale fa una panoramica dei profili sul taccuino ad oggi del management rosanero, con in primis gli elementi potenzialmente idonei a raccogliere l'eredità di Mateju destinato a cambiare maglia. Società siciliana che punta a monetizzare qualcosina dalla cessione a titolo definitivo dell'ex Brescia, che potrebbe però essere inserito come contropartita in sede negoziale per arrivare a qualche altro calciatore. Nopn solo i sondaggi per Diakite e Dickmann, ma anche i profili di Venuti e Pierozzi dalla Fiorentina risultano molto graditi. Al centro della difesa si muoverà qualcosa solo se uno tra Nedelcearu e Marconi dovesse esplicitamente chiedere la cessione, idem a centrocampo dove potrebbe arrivare qualche talentuoso prospetto con lo status di under. Valente è probabilmente destinato a partire, in ragione del poco spazio e della corte di big di C e Sudtirol in cadetteria. Palermo che cerca un attaccante esterno polivalente e di grande spessore, monitorati con attenzione Sansone, Caso e Zerbin del Napoli. Il noto quotidiano regionale rende noto anche l'interessamento del Pisa per Edoardo Soleri, attaccante prezioso ed impattante in corso d'opera ma non in cima ad oggi alle gerarchie tecniche di Corini in termini di minutaggio.