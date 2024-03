Gazzetta dello Sport: “Palermo, che succede? Corini ed il bivio Lecco, Gotti…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", sulle pagine regionali, dedica un approfondimento al momento critico del Palermo di Corini. quando la squadra rosanero pareva in procinto di spiccare il volo, dopo tredici punti conquistati in cinque gare. il doppio vantaggio e la superiorità numerica all'intervallo del big match di Cremona, l'inopinato ed inatteso blackout che ha seriamente compromesso la cora al secondo posto. Il doppio ko contro Ternana e Brescia ha decisamente allontanato la compagine di Corini dalla promozione diretta e la contestazione della piazza nei confronti del coach di Bagnolo Mella è tornata ad assumere toni e proporzioni consistenti. La rosea sottolinea come il CFG abbia confermato la fiducia a Corini ma monitori con particolare attenzione l'evoluzione della vicenda, un ulteriore passo falso del Palermo contro il fanalino di cosa del campionato cadetto potrebbe indurre la società di viale del Fante a rivedere la propria posizione. Il profilo papabile per un eventuale avvicendamento in panchina resta quello di Luca Gotti, tecnico che ha diverse richieste anche da club di Serie A. Il focus pubblicato dal noto quotidiano sportivo nazionale pone l'accento sulle principali criticità che zavorrano il percorso di Brunori e compagni, la conclamata fragilità difensiva, ulteriormente certificata dai nove gol incassati nelle ultime tre sfide. Una fase difensiva che appare deficitaria nel suo complesso, con il centrocampo incapace di garantire filtro e copertura, la vulnerabilità sul piano mentale e caratteriale ed una condizione fisica non certo brillante acuiscono le lacune mostrate dalla squadra. Il dissenso del pubblico verso la gestione Corini è tornata ai massimi termini e l'hashtag Coriniout è tornato più che mai in voga su social e forum. Problemi anche in avanti, con Brunori, leader, bomber e capitano, che si trova spesso ad agire da rifinitore e che dispone di pochissimi palloni giocabili durante i match. Corini potrebbe cercare una variante tattica che dia maggiore compattezza in zona nevralgica e crei le condizioni per servire con maggiore profitto Brunori in qualità di principale finalizzatore, con Insigne che potrebbe fungere da vero e proprio jolly in rifinitura in questo rush finale per la promozione.