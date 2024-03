Lecco-Palermo, sold out il settore ospiti: il dato sui biglietti venduti

E' tutto pronto al "Rigamonti-Ceppi" dove, domenica 10 marzo, Lecco e Palermo si affronteranno nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B in programma alle 16.15. Una gara che metterà difronte i rosanero, sesti dopo i ko contro Ternana e Brescia, e i blucelesti f analino di coda della classifica del torneo cadetto.

Ennesimo esodo stagionale per la tifoseria rosanero che nel giro di mezz'ora ha polverizzato gli 853 biglietti messi a disposizione dal club lombardo, riempiendo di fatto tutto il settore ospiti. Come riportato da "Leccochannelnews", i supporters siciliani presenti, stanno tuttavia ancora di più. In virtù dell'assenza di restrizioni molti tifosi siciliani hanno infatti acquistato biglietti in altri settori dello stadio "Rigamonti-Ceppi", con la possibilità che venga registrato il tutto esaurito in tutto l'impianto sportivo.