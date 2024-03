Palermo, Corriere dello Sport: “Corini cerca equilibrio in fase difensiva. Lecco…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su fragilità e vulnerabilità della fase difensiva del Palermo di Corini. Criticità palesata con una certa costanza nella seconda parte della stagione, ma rimarcata in particolare dallo score delle reti al passivo nelle ultime tre gare. Contro Cremonese, Ternana e Brescia il Palermo ha incassato ben nove reti, decisamente troppe per una squadra che coltiva ambizioni di vertice. Il solo punto conquistato in una settimana calcisticamente da incubo per Brunori e compagni ha drasticamente ridotto le chance di competere per la promozione diretta. Il secondo posto è lontano sette punti, la Cremonese è al momento dietro il Parma e davanti a Como e Venezia, il Catanzaro ha scavalcato il Palermo scivolato al sesto posto, a sei lunghezze dai lariani e cinque dai lagunari guidati da Paolo Vanoli. I tifosi si rammaricano poiché i punti e le vittorie totalizzati dalla compagine di Corini sono decisamente pochi rispetto al numero di gol realizzati. La sensazione è di un Palermo dalla forte propensione offensiva che non possiede gli adeguati strumenti per garantire una copertura idonea in fase di non possesso. Corini non attribuisce il numero dei gol subiti ad una mancanza di equilibrio collettivo, ascrivendoli ad errori individuali o alla qualità delle giocate degli avversari. Tuttavia, è evidente che bisogna ridurre il computo dei gol al passivo se si vuole migliorare la classifica da qui al termine della regular season. Corini lavora a possibili soluzioni per conferire maggiore compattezza e solidità alla fase difensiva della sua squadra. Quale Palermo a Lecco? Corini opterà per una variante tattica più accorta e conservativa o riproporrà il 4-2-3-1 con Segre-Gomes e Ranocchia in zona nevralgica per sfruttare al meglio il potenziale offensivo della sua formazione?