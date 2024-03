Palermo, Gds: “Due big match da qui alla fine, calendario aiuta. Chances Serie A…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul calendario della Serie B quando mancano dieci giornate al termine della regular season. Palermo che ha bruscamente rallentato nella corsa promozione, dopo il solo punto racimolato nelle ultime tre gare. Frenata brusca ed inattesa, un blackout prolungato iniziato nella ripresa del big match dello Zini contro la Cremonese e perpetratosi contro Ternana al Barbera e Brescia al Rigamonti. Rosanero rimontati dai grigiorossi partendo da una situazione di doppio vantaggio e superiorità numerica, poi inopinatamente caduti al Barbera contro la Ternana e addirittura travolti al Rigamonti dalle rondinelle di Maran. Tuttavia, il noto quotidiano regionale sottolinea come il calendario adesso tenda idealmente la mano alla squadra di Corini, che in teoria ha ancora tempo e margine per recuperare tempo e terreno perduto. Infatti da qui al termine della regular season, Brunori e compagni dovranno disputare solo due scontri diretti, entrambi al Barbera, contro Venezia e Parma. Le altre otto sfide vedranno il Palermo opposto, almeno sulla carta, ad avversari abbordabili o che comunque navigano in una posizione di classifica certamente peggiore rispetto ai rosanero. Le chance di rilanciarsi e scalare posizioni in zona playoff passa dagli incroci con le cosiddette piccole per la formazione siciliana. A primo acchito potrebbe sembrare una buona notizia, ma la storia di questo campionato ci insegna che il Palermo è purtroppo spesso inciampato contro avversari in teoria inferiori sul piano tecnico e che annaspavano nelle zone basse della graduatoria. L'auspicio è che questo trend possa invertirsi, a partire dalla trasferta di domenica prossima a Lecco, match in cui il Palermo dovrà mostrare carattere e forza mentale utili a reagire dopo la doppia batosta contro Ternana e Brescia. Le chances di promozione della squadra di Corini passano dalle sfide da avversari come Cosenza, Reggiana, Spezia, Ascoli e Sudtirol, contro i quali Segre e compagni si giocheranno la conquista di una posizione di pregio in chiave playoff o magari qualcosa di più.