Serie B, Giudice Sportivo: Marconi salta il Lecco, Nedelcearu entra in diffida

Il Giudice Sportivo , al termine della nona giornata di ritorno della Serie BKT , ha squalificato dieci giocatori: due turni a Johnsen (Cremonese), un turno a Marconi (Palermo) , Venturi (Cosenza), Viviano (Ascoli), Arrigoni (Sudtriol), Circati (Parma), D'Orazio (Cosenza), De Boer (Ternana), Di Tacchio (Ascoli) e Mazzocchi (Cosenza). Mentre il difensore rosanero Ionut Nedelcearu entra in diffida. Di seguito, il comunicato diramato dalla Lega B :

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per avere, al 40° del secondo tempo, da terra dopo un fallo subito, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.