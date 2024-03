Como, Roberts: “Contro il Sudtirol gara complicata, loro vogliono i playoff”

Osian Roberts, tecnico del Como, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro il Sudtirol valida per la 30a giornata

"Il SudTirol ha fatto grandi passi in avanti dopo il cambio di allenatore. È una squadra con diverse opzioni offensive e può essere letale in contropiede. Considerando che sono in lotta per i playoff, ci aspettiamo un avversario determinato. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti".