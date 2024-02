Gazzetta: “Palermo, ora è tutto rosa. Spazzato via il Como e zona A più vicina”

L'analisi del noto quotidiano: "Brunori ha offuscato Strefezza, Di Mariano ha travolto Da Cunha".

Mediagol ⚽️ 18 febbraio - 10:00

"Palermo, ora è tutto rosa. Spazzato via il Como, tre vittorie di fila e zona A più vicina. Una festa per 30mila". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla vittoria conquistata dal Palermo sabato pomeriggio contro il Como fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Brunori, Ranocchia e Di Francesco firmano, dunque, l'aggancio ai lariani in classifica, con il secondo posto che dista appena un punto, in attesa della gara tra Venezia e Modena, in programma questo pomeriggio.

"Alla parata di stelle splendono quelle del Palermo con una luce intensa, non solo per la qualità, ma anche per la capacità di soffrire nei momenti chiave. Perché la sfida ad alta quota con il Como non è stata così semplice come dice il punteggio. Alla fine però i pezzi pregiati di Corini hanno avuto un peso determinante a differenza degli uomini di punta di Roberts e Fabregas, firmando un pomeriggio da sogno davanti a oltre 30mila spettatori (nuovo record stagionale). Il Palermo si è iscritto alla lotta per il secondo posto", si legge.

Si tratta della terza vittoria di fila in campionato, la quinta fra le mura amiche, per i rosanero, che sabato prossimo affronteranno in trasferta la Cremonese in un altro delicatissimo scontro diretto. Intanto, contro il Como, gli uomini di Corini hanno vinto tutti i duelli. "Si attendeva gioco e spettacolo per il calibro degli uomini in campo, nel bilancio delle sfide a distanza Brunori ha offuscato Strefezza con un gol e un assist, Ranocchia ha trovato la zampata vincente rispetto a Verdi, Di Mariano ha travolto Da Cunha con due cross per altrettanti gol", sottolinea il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.