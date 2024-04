Como, Roberts: “Noi ambiziosi, occhio alla Feralpisalò. Cutrone in Nazionale…”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Como in vista della gara in programma sabato pomeriggio al "Garilli" di Piacenza.

Mediagol ⚽️ 18 aprile - 15:35

"I ragazzi sono tutti disponibili e stanno bene. Siamo in una fase dove ci sono aspettative speciali intorno alla squadra da parte dei tifosi e questa è una cosa positiva, del resto anche i giocatori a loro volta hanno molte aspettative e sono molto focalizzati ed ambiziosi. Bisogna mantenere l’attenzione e la concentrazione sempre molto alte lavorando e giocando con continuità". Così Osian Roberts, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Feralpisalò, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Garilli" Piacenza.

"In questo momento dal punto di vista fisico siamo in un buon periodo e non c’è bisogno di aggiungere carico, quello che serve è mantenere questo stato di forma per avere freschezza nell’ultima parte di stagione. Dal punto di vista mentale sicuramente con le ultime prestazioni la squadra ha dimostrato di essere molto forte di avere tanta fame. Siamo pronti per la partita di sabato, sappiamo che sarà una partita non semplice, in questi giorni ci siamo preparati per giocarla al meglio consapevoli che affronteremo una formazione che lotta per non retrocedere e noi l’affronteremo con il massimo rispetto dando il massimo", ha proseguito il tecnico del Como, che occupa attualmente il secondo posto in classifica.

"Quello che conta è la freschezza, tutti i ragazzi sanno che possono giocare e che la porta è sempre aperta a tutti. C’è sempre grande competizione durante gli allenamenti perché tutti vogliono conquistare un posto da titolare. Con la FeralpiSalò sarà una gara diversa rispetto alle ultime due per il modo di difendere che hanno, noi dovremo essere assolutamente attenti a non sottovalutare l’avversario. Non dobbiamo abbassare la guardia ed affrontarli con la giusta mentalità. Verdi? Ha recuperato e sta molto bene, valuteremo nei prossimi giorni se farlo partire dall’inizio. Quello che conta è che tutta la squadra dovrà stare molto attenta perché i nostri avversari sono una formazione molto veloce e che ha già dimostrato di essere in grado di fermare squadre di alta classifica. Piedi per terra e massima concentrazione".

"I tifosi sono molto importanti perché creano il giusto ambiente per permettere ai giocatori di performare al meglio. C’è un’ottima relazione tra i tifosi e la squadra soprattutto perché vedono che tutti i giocatori lavorano duro e che danno tutto per la maglia del Como e questa è chiaramente la cosa più importante che chiedono. Cutrone in Nazionale? Sicuramente mi piacerebbe e ne sarei felice ma non tocca a me fare questa scelta, il mio lavoro è quello di farlo performare al meglio. Sicuramente lui in questo momento sta giocando molto bene grazie anche al lavoro dei compagni di squadra. Dico che è sempre bello quando un giocatore della propria squadra viene chiamato a giocare in nazionale, a Como ci sono anche Ioannou, Braunoder ed altri che hanno giocato con la maglia delle proprie nazionali giovanili", ha concluso Roberts.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.