Como, in chiusura l’arrivo di Audero: tre giocatori lariani alla Sampdoria

Sfumato l'arrivo di Pau Lopez, il Como ha continuato a setacciare il mercato a caccia di un altro portiere. E la scelta è ricaduta su Emil Audero. Secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", il club lariano avrebbe trovato l'accordo definitivo con la Sampdoria per l'acquisto dell'estremo difensore classe 1997, che lascerà la Liguria dopo sei anni. L'affare è in chiusura e nella trattativa saranno inseriti tre giocatori del Como che faranno il percorso inverso. Il portiere Ghidotti, il difensore Ioannou ed il centrocampista Bellemo, infatti, si trasferiranno alla corte di Andrea Pirlo dopo aver conquistato (gli ultimi due) la promozione in Serie A con la maglia dei lariani. Su Bellemo vi era anche l'interesse del Bari.