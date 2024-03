Gazzetta: “Da Strefezza-Goldaniga a Johnsen, rinforzi da A per Como e Cremonese”

La Rosea elogia Como e Cremonese: "Non bastano solo i grandi nomi, bisogna anche saperli adattare al contesto per farli rendere al meglio".

Mediagol ⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 11:12)

"Mercato d'oro. Da super Strefezza al nuovo Johnsen: Como e Cremonese, sono rinforzi da A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Como e Cremonese e sulla sessione invernale di calciomercato. "Per alcune squadre non è stato un mercato di riparazione, ma una vera e propria rivoluzione. Perché chi ha l’ambizione di salire ha voluto prendere giocatori di qualità e pronti all’uso. Senza

badare a spese. Perché la Serie A fa gola, l’equilibrio in B è palpabile e le partite spesso si vincono grazie ai dettagli. In questo senso, l’acquisto di Gabriel Strefezza da parte del Como ha dato una spinta corposa alla squadra del tandem Roberts-Fabregas".

Il club lariano ha deciso di investire a gennaio 5,5 milioni di euro versati nelle casse del Lecce per l'acquisto di Strefezza che, alle prime due uscite, ha segnato subito due gol decisivi contro Ternana e Brescia, facendo nettamente la differenza. E anche quando non ha segnato, il classe 1997 ha dato il suo contributo, garantendo qualità e quantità e dando fiducia all'intero organico. Ma non solo; il Como ha alzato il livello anche con l'innesto di Goldaniga in difesa, spendendo circa 800 mila euro. L'ex Palermo dal suo arrivo ha sempre giocato titolare, siglando anche il primo gol con la maglia del Como in occasione del derby contro il Lecco. "Dimostrando una volta di più quanto incisive siano state le operazioni di gennaio del Como", scrive la Rosea.

"Più o meno la stessa filosofia l’ha avuta la Cremonese che vuole riconquistare subito la Serie A dopo l’amara retrocessione dello scorso anno. [...] Il Cavaliere Giovanni Arvedi non ha badato a spese per portare a casa due giocatori di qualità", si legge. Si tratta di Cesar Falletti, prelevato dalla Ternana per circa 500 mila euro, e Dennis Johnsen, strappato ad una diretta concorrente, il Venezia, per 2,8 milioni. Contro la Sampdoria sono stati proprio gli ultimi arrivati a decidere il match, regalando la vittoria a Stroppa. "Non bastano solo i grandi nomi, bisogna anche saperli adattare al contesto per farli rendere al meglio. Solo così arriveranno i risultati: per ora Cremonese e Como sono sulla strada giusta", conclude il noto quotidiano.

