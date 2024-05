Como, carica Roberts: “E’ la partita della vita, possiamo entrare nella storia”

"La pressione? Siamo abituati. Tutti sanno che qui le ambizioni sono molto alte". Lo ha detto Osian Roberts alla vigilia della sfida contro il Cosenza , in programma venerdì sera allo Stadio "Sinigaglia". Una gara che potrebbe consegnare ai lariani il pass per la Serie A . "Siamo in buone condizioni, fisiche e psicologiche. Ci siamo allenati bene e tutti sanno che questa è una grande opportunità. Non abbiamo assenze e siamo concentrati su quella che sarà la nostra prestazione. Abbiamo il massimo rispetto per il Cosenza, come del resto lo abbiamo avuto per ogni avversario. Nelle ultime gare ha sempre fatto bene e sicuramente verrà al Sinigaglia con la voglia di fare bene e di vincere, come è giusto", ha proseguito il tecnico del Como .

"A chi dice che è il Como ad avere addosso la maggiore pressione in quest’ultimo turno rispondo che da sempre questo gruppo sa che le aspettative sono molto alte. Quella di venerdì sarà una partita bellissima con i giocatori che potranno entrare nel libro di storia di questo club. E potranno farlo al Sinigaglia davanti ai loro tifosi e in una città che vuole raggiungere un grande obiettivo. Saranno ancora una volta il nostro dodicesimo uomo, come in ogni sfida che abbiamo affrontato, in casa e in trasferta. E' la partita della vita per tutti e tutti non vedono l’ora di giocarla. Dobbiamo cogliere questa opportunità. Hanno sognato questi momenti, e non è una cosa che tutti i professionisti possono fare. Siamo tutti in una posizione privilegiata", ha concluso Roberts.