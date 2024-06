Calciomercato Brescia: occhi su Lapadula per tentare la scalata verso la Serie A

Il Brescia scalda i motori in vista dell'apertura del calciomercato estivo del campionato di Serie B. Grandi ambizioni del club lombardo, deciso a costruire una squadra in grado di lottare per la Serie A. Per farlo la società starebbe puntando il bomber del Cagliari Gianluca Lapadula, che nell'ultima stagione è rimasto a lungo ai box causa infortuni.