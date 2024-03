Como-Venezia, Vanoli: “Fatta grandissima partita, Pohjanpalo calciatore importante”

"Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, poi c’è anche il risultato. Siamo entrati benissimo, faccio i complimenti a questi ragazzi, oggi ho visto una squadra. Non dobbiamo abbatterci e stare lì. Nel primo tempo e mancata la qualità nell’ultimo passaggio. La abbiamo preparata sull’ampiezza ma abbiamo sfruttato troppo poco. Per stare lì in alto serve freddezza per concretizzare meglio. Questa è la B, ora dobbiamo essere bravi a pensare alla prossima. Fabregas? A chi capita l’opportunità deve prenderla. Io faccio il mio percorso fatto di gavetta e sono orgoglioso di questo. Bisogna saper lavorare e sudare perché poi quello che ottieni è più bello. Capisco la delusione dei ragazzi ma ne mancano 10 e dobbiamo ripartire. Ho avuto il piacere di poter allenare Fabregas al Chelsea, era il centrocampista perfetto. Pohjanpalo? Sono fortunato di averlo in squadra, è un giocatore importante per Venezia e Nazionale. Sta dimostrando che è un ragazzo che sa lavorare per la squadra e sa fare gol. La Serie B è bella, campionato difficile e lungo, serve equilibrio. La squadra più lucida arriverà fino infondo. Serve anche fortuna. Oggi il mondo è aperto alle proprietà straniere, ben vengano le società che vogliono aiutare a migliorare. A volte penso che questi fondi abbiano il difetto di voler tutto subito”.