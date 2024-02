Palermo, La Repubblica: “Sfida alle big del nord per la A, rosa Corini a Cremona…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" focalizza l'avvincente corsa alla conquista del secondo posto in Serie B. Riuscire a centrare la piazza d'onore, subito dopo la capolista Parma, al momento con un cospicuo margine sulle inseguitrici, garantirebbe comunque la promozione diretta in Serie A e la contesa al vertice della classifica di Serie B si fa sempre più equilibrata ed interessante. Un poker di squadre racchiuse in appena un punto: Cremonese, Palermo, Venezia e Como. Una lunghezza di vantaggio per la compagine grigiorossa guidata da Stroppa, con le altre tre pretendenti un solo gradino sotto. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea come il Palermo di Corini sia prepotentemente rientrato in lizza nelle scorse settimane, collezionando tredici punti in cinque gare e ben cinque vittorie consecutive al Barbera. La formazione rosanero lancia il guanto di sfida a quattro big settentrionali del torneo cadetto e pare giungere a questo sprint decisivo in condizioni ottimali sotto ogni punto di vista. Como regolato al Barbera con un secco tre a zero e adesso ennesimo big match allo Zini contro la Cremonese. Formazione grigiorossa che aveva scalato la graduatoria grazie ad un poker di successi, Cosenza, Spezia, Brescia e Lecco, prima di frenare con Reggiana ed Ascoli con cui ha ottenuto due pari ed altrettanti punti. Unica proprietà italiana tra le candidate al secondo posto, la Cremonese proverà a rialzare la testa puntando sui dodici gol del bomber Coda, inserimenti e talento di Falletti e Johnsen, la classe cristallina di Franco Vazquez. Non un grande momento per la squadra di Stroppa che riceverà un Palermo in vertiginosa ascesa per una sfida che si preannuncia avvincente. Crede ancora alla promozione diretta anche il Venezia, che punta sul capocannoniere della Serie B, il finlandese Pohjanpalo, leader ed autore di tredici reti. Incomprensibile da parte dei lagunari la cessione di Johnsen alla Cremonese, calciatore che con tre gol e fsei assist rappresentava un valore aggiunto dirimente per il tecnico Vanoli. Baldanzoso ed ambizioso anche il Como della facoltosa proprietà indonesiana degli Hartono, grandi risorse, interventismo ed investimenti lauti per centrare gli obiettivi. Filosofia del tutto e subito, in antitesi al modus operandi del CFG, come dimostra l'esonero di Longo nonostante i buoni risultati poiché non soddisfatti dalla cifra estetica del gioco proposto dalla squadra durante la gestione tecnica dell'ex Frosinone. Dopo il ko del Barbera, lariani che proveranno a rifarsi subito, cercando di fare lo sgambetto alla capolista Parma che dovrà far loro visita al Sinigaglia nella prossima giornata. Palermo carico, consapevole dei propri mezzi e spinto dall'entusiasmo di una tifoseria passionale e numerosa: pronto a giocarsi le sue chances nel rush finale della regular season con destinazione Serie A.