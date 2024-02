Gazzetta dello Sport: “Mercato, modulo e Ranocchia, la scalata del Palermo di Corini”

Palermo che cambia volto e dimensione e torna prepotentemente in lizza nella corsa alla promozione diretta in Serie A. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" focalizza le mosse decisive che hanno sortito un vero e proprio cambio di rotta in casa rosanero. Compagine di Corini che ha decisamente riacceso l'entusiasmo della piazza, ripristinando quella continuità di prestazioni e risultati che era stata smarrita nella parte centrale del girone d'andata, dopo un avvio di stagione importante. Sono bastate tre vittorie di fila ed il Palermo ha accorciato da cinque ad un solo punto il gap dal secondo posto in classifica ora occupato dalla Cremonese. Fattori chiave il calciomercato di gennaio, con innesti oculati e di grande qualità che hanno colmato le lacune ed alzato sensibilmente il livello della rosa, il cambio di modulo con Corini che ha optato per schieramento ed interpretazione più propositiva, l'ascesa condizionale di molti giocatori che avevano fino a quel momento reso al di sotto dei propri standard. Il passaggio al 4-2-3-1, la forza e la coerenza della società che non ha ceduto alla tentazione di esonerare l'allenatore nel momento di massima difficoltà, l'arrivo di Ranocchia, mezzala offensiva che agisce da trequartista e garantisce cambio di passo e qualità, in rifinitura e finalizzazione tra le linee. Performance ed arrivo dell'ex Empoli hanno avuto un riverbero positivo anche sulla resa di molti altri elementi cardine nello scacchiere di Corini. Brunori è tornato a graffiare ed incidere con gol ed assist, Segre è letteralmente scatenato, Di Mariano sta giocando ad ottimi livelli, garantendo assist vincenti, intensità, brio e grande disciplina sul piano tattico. In crescita anche Di Francesco che sta disputando gare di sostanza e qualità, lasciando segni tangibili ed importanti. Tifoseria entusiasta che ha battuto il record stagionale di presenze al Barbera nel big match vinto contro il Como ed è già pronta all'esodo in Lombardia per un'altra sfida determinante in ottica promozione. La rosea sottolinea come la grande compartecipazione emotiva del pubblico nel frangente topico della stagione testimoni la voglia della piazza di esplodere di gioia e tornare a calcare palcoscenici importanti.