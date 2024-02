Cremonese-Palermo, invasione rosanero allo “Zini”: settore ospiti già sold-out

Sabato allo Stadio "Zini" ci sarà una cornice di pubblico che si annuncia all'altezza dell'importanza della partita. Un vero e proprio scontro diretto, quello in programma il 24 febbraio alle ore 14:00, tra Cremonese e Palermo, con i rosanero che - in caso di vittoria - sorpasserebbero in classifica proprio gli uomini di Giovanni Stroppa al secondo posto. E per l'occasione, il settore ospiti dello stesso impianto sarà gremito di sostenitori rosanero. Sono terminati dopo circa un'ora, infatti, i biglietti destinati ai tifosi del Palermo: la Curva Nord Ospiti è sold-out in tutti i suoi 2.436 posti disponibili posti disponibili.