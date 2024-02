Serie B, 27ª giornata: pari Parma-Cosenza, vincono Como e Cremonese. La classifica

Si dividono la posta in palio al TardiniParma e Cosenza, con la squadra di Pecchia in inferiorità numerica per diciassette minuti, causa l'espulsione rimediata da Balogh al 73'. Decisive le reti di Cyprien, sponda crociata e Camporese per quanto concerne la banda Caserta. Doppio uno a uno negli anticipi delle 18:30, nei match: Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol. Il Como, altro diretto concorrente alla promozione diretta, espugna Lecco per zero a tre, con le reti firmate da Goldaniga, Bellemo e Abildgaard! Oltre al crollo del Palermo di Eugenio Corini, al RenzoBarbera, al cospetto della Ternana trascinata dai gol di Raimondo, Pereiro e Pyyhtia. Utili solo per le statistiche, le reti di Lund e Brunori. Torna a vincere la Cremonese di Giovanni Stroppa, che espugna il Ferraris di Genova e batte uno a due la Sampdoria di Andrea Pirlo, decisivi Johnsen e Falletti. Chiosa sul Bari di Beppe Iachini, che perde per la seconda volta di seguito, dopo il ko di Bolzano con il Sudtirol e cade in quel di Catanzaro, per mano di Vandeputte e Iemmello, marcatori di giornata della formazione di Vivarini.