Serie B, Oddo: “In A due fra Como, Cremonese e Parma. Lo Spezia può salvarsi”

"È un torneo strano e lo sappiamo, ma oggi vedo soltanto il Lecco oggettivamente in difficoltà. Otto partite non sono poche e bastano due o tre risultati negativi per risucchiare chi oggi è salvo a +6 o +7, o due vittorie per cambiare totalmente aria. Parlo per esperienza diretta. Assaporare la A crea situazioni non facilmente gestibili. Chi scende di categoria pensa di valere la A e di fare la differenza in B, ma il campo dice cose diverse. Si parte con aspettative alte, con i favori dei pronostici e invece ci si ritrova a soffrire. Azzerare o quasi la rosa e ripartire, oppure correre ai ripari a gennaio come ha fatto lo Spezia, cambiando mezza squadra e inserendo giocatori con le giuste motivazioni potrebbe essere la soluzione. Secondo me la squadra di D’Angelo ha più chances di risalire, perché non merita quella posizione. Ha valori tecnici superiori all’Ascoli, che è sì solido ma negli scontri diretti conta l’aspetto mentale", ha concluso Oddo.