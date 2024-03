Serie B, Colomba: “Cremonese, Como e Venezia per A diretta. Palermo, alti e bassi”

Parma di Fabio Pecchia che sta firmando un assolo in testa alla classifica del campionato di Serie B. Ducali che viaggiano, spediti e con pieno merito, verso la promozione diretta in Serie A da capolista incontrastata del torneo cadetto. Alle spalle della compagine emiliana sono diverse le pretendenti al secondo posto, che garantirebbe comunque il salto di categoria senza dover passare dalla lotteria dei playoff. Le ultime giornate di campionato hanno legittimato in tal senso la pole position della Cremonese di Stroppa, attualmente tallonata da Venezia e Como, con il Palermo leggermente più staccato dopo i due ko di fila contro Ternana e Brescia. La squadra di Corini ha rialzato la testa espugnando ieri l Rigamonti-Ceppi di Lecco con un gol di Nedelcearu. Tuttavia, sette punti di distacco dai grigiorossi appaiono un gap non semplice da colmare con nove giornate che mancano al termine della regular season. Venerdì prossimo in programma un incrocio d'alta quota al Renzo Barbera: rosanero di Corini che ospiteranno la compagine di Vanoli oggi terza in graduatoria. La lotta al vertice nel campionato di Serie B è analizzata dall'ex tecnico di Reggina, Napoli, Bologna e Parma, tra le altre, Franco Colomba nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.