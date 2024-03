Tuttosport: “Palermo col minimo sforzo, Lecco addio alla B? Risultato bugiardo”

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il successo del Palermo di Corini sul campo del fanalino di coda del torneo cadetto, il Lecco guidato da Alfredo Aglietti. Tre punti che consentono alla compagine rosanero di rialzare la testa in zona playoff, portandosi a tre punti dal Como attualmente in quarta posizione alle spalle del Venezia. Sconfitta traumatica per i lombardi, che precipitano a meno tredici dalla quota salvezza attuale ed a meno otto dal quintultimo posto che garantirebbe almeno i playout. Il noto quotidiano sportivo torinese definisce bugiardo il risultato maturato al Rigamonti-Ceppi, in ragione della scarsa qualità e quantità di gioco prodotta da Ranocchia e compagni ed i vari tentativi a vuoto del Lecco . Padroni di casa molto meglio dei siciliani in avvio, Lecco più brillante ed intraprendente, un paio di volte pericoloso dalle parti di Pigliacelli. Palermo passivo ma sornione, che lascia esaurire la spinta della matricola lombarda per poi gradualmente uscire dal guscio. Melgrati è bravo sul destro di Segre e sulla bella giocata volante di Brunori, ma nulla può sulla poderosa incornata di Nedelcearu che impatta al meglio un morbido cross di Ranocchia. La squadra di Aglietti si trova immeritatamente sotto nel punteggio e cerca di riordinare le idee per imbastire una reazione. Pigliacelli è prodigioso su perfetto colpo di testa di Inglese in chiusura di prima frazione, Lecco vicinissimo al gol del pari. Partita che si impoverisce di contenuti e diviene sempre più brutta nella ripresa: Palermo che si chiude a protezione del vantaggio e non punge più, Lecco che fa la gare ma marca una supremazia territoriale sterile che non fa breccia nella densità rosanero. Palermo che si rianima e porta a casa il massimo risultato col minimo sforzo, Lecco che dà forse l'addio definitivo alla Serie B.