Gazzetta dello Sport: “Palermo soffre a Lecco ma sa lottare. Corini ok, torna quinto”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" rivisita il testacoda tra Lecco e Palermo sulle pagine nazionali, definendo la gara del Rigamonti-Ceppi gagliarda ed intensissima e sottolineando la pronunciata cis agonistica su entrambi i fronti. Tifosi di casa in polemica col pensiero espresso prima del match dal patron Di Nunno, che ha minacciato di lasciare il club nel caso in cui i sostenitori del Lecco vi fossero resi protagonisti di atti di intemperanza, lancio di oggetti o bombe carta. Sul rettangolo verde, il Palermo non ha certo incantato ma ha ritrovato spirito, lottando compatto per ottenere un successo troppo importante per vari ordini di ragione. Nonostante abbia sofferto non poco modulo e piglio della formazione di Aglietti, il Palermo ha conquistato sudando l'intera posta in palio. Pigliacelli con le sue parate e Nedelcearu, autore del gol vittoria, migliori in campo tra i rosanero che possono gioire al triplice fischio dopo i due ko consecutivi contro Ternana e Brescia che ne hanno pesantemente frenato le ambizioni in ottica promozione diretta. Con la vittoria ottenuta sul fanalino di coda del campionato di Serie B, Brunori e compagni accorciano a soli tre punti il distacco dal Como, attualmente quarto, scavalcano il Catanzaro attestandosi in quinta posizione e restano a cinque lunghezze dal Venezia che ha regolato al Penzo il Bari di Iachini. Lagunari di Vanoli che faranno visita alla compagine di Corini venerdì prossimo al Barbera, in un match d'alta quota dallo straordinario peso specifico in chiave playoff.