Lecco-Palermo 0-1: rosa, avvio contratto, gol Nedelcearu e Pigliacelli top su Inglese

PRIMO TEMPO - Ultimo treno, o quasi, per riprendere quota nella corsa playoff. Il Palermo di Corini cerca se stesso, dopo essersi inopinatamente smarrito in una settimana calcisticamente da incubo. Score sconfortante al pari di buona parte delle prestazioni fornite nelle tre sfide contro Cremonese, Ternana e Brescia, match che dovevano idealmente far spiccare il volo alla squadra di Corini ma hanno purtroppo portato in dote la miseria di un punto oltre ad una serie di inquietanti perplessità, Chances di promozione diretta obiettivamente flebili, con la Cremonese volata momentaneamente a più, dieci su Brunori e compagni, ma intatte possibilità di giocarsi almeno il terzo posto riuscendo ad aver ragione del fanalino di coda Lecco nella gara odierna. Non esiste altro risultato al di fuori della vittoria, se si vuole riprendere un percorso che può ancora regalare una posizione di pregio nella griglia playoff alla formazione rosanero. Dopo una serie di scelte molto discusse e discutibili, Corini si affida allo schieramento tipo, quello, per intenderci, dei tredici punti in cinque partite che di fatto aveva conquistato temporaneamente il secondo posto nell'intervallo del big match dello Zini contro i grigiorossi. 4-2-3-1 con i titolarissimi con Pigliacelli tra i pali, Diakitè e Lund esterni bassi, Nedelcearu e Ceccaroni coppia di centrali difensivi- Gomes e Segre cerniera in zona nevralgica, Ranocchia a galleggiare tra le linee, nel cuore del tridente con Di Mariano e Di Francesco larghi, a supporto di Brunori. Lecco che cerca un successo di prestigio che possa alimentare la flebile speranza di compiere una vera e propria impresa salvezza in questo rush finale della regular season. Lombardi pericolosissimi dopo neanche due giri d'orologio: scarico di inglese per la per percussione a destra di Parigini, diagonale secco e Pigliacelli devia in corner con la punta delle dita. Padroni di casa più propositivi ed ancora insidiosi pochi minuti dopo: giocata da centravanti classico di Inglese, protezione della sfera e conclusione immediata che sfiora iil palo della porta difesa da Pigliacelli. Palermo che proba a rispondere, percussione di Segre in ripartenza, destro dal limite e risposta di Melgrati in due tempi. Bella combinazione tra Ranocchi e e Di Mariano sulla catena di destra, l'ex Juventus premia il movimento in verticale del numero dieci di Corin, cross teso e radente su cui prima Di Francesco e poi Brunori non arrivano per un soffio. Il Lecco sfonda spesso dal lato di Lund, Lemmens e Parigini creano diversi grattacapi alla difesa ospite. Proprio un bel cross di Lemmens non trova per un'inezia la testa di un liberissimo Novacovich. Palermo macchinoso e scolastico, Lecco più fluido e sbarazzino nella costruzione delle sue trame. Altra transizione molto ben gestita dai lombardi che libera al tiro dal limite Degli Innocenti, mancino alto sulla traversa. Compagine di Corini che finalmente si accende al minuto trentacinque: Segre crossa teso e Brunori si esibisce in una bella deviazione volante col mancino, Melgrati rimedia in corner. Di Mariano batte corto per Ranocchia, palla morbida in mezzo e stacco imperioso di Nedelcearu che sblocca il match. Bella ripartenza rosa, tacco di Ranocchia che innesca Segre, imbucata per Brunori arginato dalla difesa di casa, destro di Di Mariano sballato da ottima posizione. Pigliacelli si supera su incornata poderosa di Inglese ed il Palermo chiude avanti, pur soffrendo parecchio, la prima frazione di gioco.