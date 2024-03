Corriere dello Sport: “Palermo, 3 punti a Lecco con orgoglio e cinismo. Playoff…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fotografa la vittoria di misura del Palermo di Corini al Rigamonti-Ceppi contro il Lecco. Dopo due ko di fila e le polemiche fisiologiche a corredo dell'improvvisa e vistosa flessione, la compagine rosanero aveva urgente bisogno di una vittoria che portasse in dote un minimo di serenità e rimettesse la squadra in carreggiata. Palermo che non ha di certo brillato contro la formazione di Aglietti, ma si è compattato con vigore, difendendo con orgoglio e cinismo la rete di Nedelcearu siglata nel finale della prima frazione. Palla inattiva sfruttata nel migliore dei modi e secondo gol stagionale per il centrale difensivo rumeno, poi una condotta di gara accorta e conservativa per blindare un vantaggio dall'inestimabile peso specifico. Zavorrato dal fardello psicologico delle due sconfitte consecutive, il Palermo ha patito l'avvio frizzante del Lecco che si è reso pericoloso, specie con una serie di traversoni provenienti dall'asse Lemmens-Parigini che hanno creato più di un imbarazzo alla difesa ospite. Pigliacelli si è fatto trovare pronto in almeno due circostanze, con parate decisive su Parigini e Inglese in chiusura di tempo. Ripresa in cui il Palermo non ha evitato frangenti di sofferenza, Lecco che ha fatto la gara, rosa che hanno palleggiato un po'meglio ma senza mai riuscire ad affondare ed insidiare la porta di Melgrati. Alla fine uomini di Corini bravi a calarsi nel caos di una gara spigolosa e intensa, con il Lecco a cercare in tutti i modi di raddrizzarla, generosa ma spuntata la banda Aglietti, e Palermo a spazzare l'ombra del pericolo senza badare troppo allo stile. Non certo una performance spettacolare al Rigamonti-Ceppi, ma una vittoria preziosissima per la formazione di Corini che torna al quinto posto, scavalcando il Catanzaro, e provando a scalare nuovamente la classifica in zona playoff.