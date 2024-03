Gds: “Tre punti d’oro, ma rosa senza identità. Col Venezia serve ben altro Palermo”

Vittoria sporca ma pesantissima. Il Palermo serra i ranghi e costruisce sul gol di Nedelcearu nel finale di primo tempo un successo fondamentale per morale e classifica. Prestazione non certo brillante e convincente quella sciorinata da Brunori e compagni contro il Lecco, fanalino di coda del campionato di Serie B. Tuttavia, era imprescindibile riuscire a vincere, dopo due ko di fila, per rimettersi in carreggiata e non perdere ulteriore terreno in zona playoff. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come i tre punti, conquistati con abnegazione, ardore e sacrificio collettivo, siano una dote preziosissima da tenere ben stretta. Visto il momento focale della stagione - evidenzia il noto quotidiano regionale - non è il caso di sottilizzare e fare gli schizzinosi. Di partite brutte e spigolose e pieno il torneo cadetto ed anche le dirette concorrenti per la promozione si sono spesso imposte con analoghe modalità. Anzi, se il Palermo fosse stato più cinico e concreto, vincendo altre gare in modalità Lecco, si parlerebbe di un'altra classifica e diverse prospettive per la squadra di Corini. L'editoriale pubblicato sul quotidiano cartaceo racconta di un Palermo che non ha mai trovato una definitiva e stabile identità nel corso della stagione, che ha perso troppi treni e smarrito troppi punti per strada. Sette lunghezze da recuperare con nove gare al termine della regular season costituiscono un gap molto difficile da colmare. A lecco il Palermo ha trovato un gol e poi ha condotto una gara prettamente difensiva, riuscendo a non subire gol e portare i tre punti a casa. Anche la Cremonese di Stroppa, attualmente seconda in classifica, ha vinto tante gare in questo modo. Tuttavia, per covare propositi di rimonta, serve anche uno straccio di gioco. A Lecco il Palermo ha mostrato solo tanta confusione e neanche una manovra logica o ragionata. Ora arriva il Venezia al Barbera, avanti di cinque punti rispetto ai rosanero. C'è un solo risultato se si vuole aspirare a scalare qualche posizione in classifica, ma è chiaro che il Palermo di Lecco non può bastare per spaventare i lagunari di Vanoli.