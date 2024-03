Palermo, Nedelcearu: “Ci crederemo fino alla fine. Vogliamo vincere con il Venezia”

Basta un gol di Nedelcearu al Palermo per tornare a vincere dopo tre turni di campionato. Al Rigamonti-Ceppi la formazione guidata da Corini si è imposta per zero a uno contro il Lecco di Aglietti che ha dato del filo da torcere ai rosanero fino alla fine della partita. Tre punti importanti per Brunori e compagni che scavalcano il Catanzaro al quinto posto proiettandosi così allo scontro diretto con il Venezia in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.30 al Renzo Barbera.

"Sono contento perché ho aiutato la squadra a vincere, per me non conta tanto se segno o no: l'importante è vincere ed arrivare a raggiungere il nostro obiettivo. I tifosi apprezzano il fatto che mi sono sempre fatto trovare pronto? Per me un giocatore questo deve fare, dimostrare di essere pronto quando il mister chiama. Zero gol subiti? Abbiamo fatto un gran lavoro su un campo difficile, ci aspettavamo questo tipo di partita, bisogna fare bene anche in queste gare più sporche. Queste aiutano la squadra a crescere. Ci crederemo fino alla fine, mancano nove partite, ci sono tanti punti a disposizione, può succedere di tutto. Noi adesso pensiamo solo alla partita col Venezia, dobbiamo e vogliamo vincere. Segre e Gomes ci hanno aiutato in difesa? Il mister deciderà come giocheremo la prossima partita, giocheremo in casa nel nostro campo, con i nostri tifosi che ci supporteranno. Sicuramente il mister potrebbe cambiare qualcosa, questo era un campo molto difficile e serviva anche l'aiuto dei centrocampisti, lavorare tutti insieme"