Parola a Paolo Leonardo Di Nunno. Il numero uno del Lecco, intervenuto ai microfoni di Unica Calcio Lecco, si è espresso sul futuro del club facendo un clamoroso dietrofront in merito all'iscrizione…
Lecco
Serie B, 33ª giornata: pareggio tra Cosenza e Palermo, vince il Parma. La classifica
I RISULTATI Modena-Catanzaro 1-3 Cittadella-Ascoli 0-0 Como-Bari 2-1 Cremonese-Ternana 1-2 Pisa-Feralpisalò 3-1 Sampdoria-Sudtirol 0-1 Cosenza-Palermo 1-1 Lecco-Reggiana 1-0 Parma-Spezia 2-0…
Nuovo ribaltone in panchina per il Lecco, ultimo in classifica a quota 22 punti dopo 31 giornate di campionato. A subentrare all'esonerato Alfredo Aglietti, il tecnico Andrea Malgrati che avrà il…
Niente è ancora deciso matematicamente, ma settimana dopo settimana la mancata svolta del Lecco riduce il tempo a disposizione del team lombardo. Anche contro il Cittadella, infatti, non è arrivato un…
Termina la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per il posticipo della 30a giornata del campionato di Serie B. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Alfredo Aglietti: Ascoli-Lecco, Carrera:…
Termina la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per il posticipo della 30a giornata del campionato di Serie B. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Massimo Carrera: Roma-Sassuolo, De Rossi:…
Palermo, Nedelcearu: "Ci crederemo fino alla fine. Vogliamo vincere con il Venezia"
Basta un gol di Nedelcearu al Palermo per tornare a vincere dopo tre turni di campionato. Al Rigamonti-Ceppi la formazione guidata da Corini si è imposta per zero a uno contro il Lecco di Aglietti che…
Dopo tre turni, torna alla vittoria il Palermo che espugna il "Rigamonti-Ceppi" di Lecco grazie al gol di Nedelcearu. Tre punti che consentono il sorpasso al Catanzaro, con i rosa ora quinti in…
Queste le formazioni ufficiali della gara Lecco-Palermo, valevole per la ventinovesima giornata del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Rigamonti-Ceppi": LECCO: 1…
Tutto pronto per Lecco-Palermo. Diretta testuale a cura di Davide Raja. Alle ore 16.15 gli uomini di Eugenio Corini affronteranno il Lecco nella gara valida per la ventinovesima giornata di campionato…
"È un Parma da 10 e lode. Pecchia vince pure nel giorno di riposo perché in attesa di Venezia-Bari resta a +10 sul Como (per ora 3° in classifica) mettendo in ghiaccio di fatto la promozione diretta".
Il Palermo a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma domenica pomeriggio contro il Lecco. Alle ore 16:15, allo Stadio "Rigamonti-Ceppi", andrà in scena la sfida valevole per la…
Archiviata la sconfitta rimediata allo Stadio "Rigamonti" contro il Brescia, il Palermo di Eugenio Corini tornerà in campo oggi pomeriggio. Alle ore 16:15, la compagine rosanero affronterà in…
Dopo le due sconfitte di fila rimediate in campionato contro Ternana e Brescia, il Palermo tornerà in campo domenica pomeriggio. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio…
"Mi aspetto una squadra grintosa. Il tempo delle parole è finito, contano i fatti, anche perché ora tempo non ce n’è più; se non riusciremo a invertire la tendenza rapidamente sarà difficile che il…
Rosanero che devono obbligatoriamente vincere dopo due sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia che hanno tarpato le ali dell'entusiasmo. Lombardi che hanno lo stesso imperativo per evitare di…
Palermo, verso il Lecco: focus su fase offensiva e inattive a sfavore. Il report
È proseguita questa mattina al Palermo CFA la preparazione dei rosanero. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione muscolare, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed…