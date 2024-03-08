Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Calcio Lecco 1912 Su Mediagol.it troverai tutto ciò che riguarda i blucelesti con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra lombarda che gioca le partite in casa allo stadio "Mario Rigamonti-Mario Ceppi" di Lecco e che milita nel campionato di Serie B. Il club del presidente Christian Di Nunno vanta nel proprio Palmares una Coppa Italia di Serie C chiamata anche Coppa Italia Lega Pro, oltre ad una Coppa Anglo-Italiana. Il Lecco ha disputato tre annate in Serie A ed undici in Serie B. Nella scorsa stagione, la formazione allenata da Luciano Foschi si era posizionata al terzo posto in classifica del girone A di Serie C, realizzando una splendida cavalcata nella fase playoff grazie anche alla esperienza di un leader come Franco Lepore, mattatore nella doppia finale contro il Foggia di Delio Rossi.