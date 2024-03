Lecco-Palermo, zero i pareggi tra le due compagini al Rigamonti Ceppi. I precedenti

I precedenti tra Lecco e Palermo. Rosanero sconfitti cinque volte, due le vittorie e zero i pareggi tra le due compagini

Rosanero che devono obbligatoriamente vincere dopo due sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia che hanno tarpato le ali dell'entusiasmo. Lombardi che hanno lo stesso imperativo per evitare di rimanere ultimi in classifica. Questo e tanto altro il match del sabato del ventinovesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Lecco di Alfredo Aglietti e il Palermo di Eugenio Corini. Il confronto è in programma domenica, 10 marzo, allo stadio "Rigamonti-Ceppi" alle ore 16:15