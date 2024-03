Catanzaro, Iemmello: “Secondo posto, ci crediamo! Palermo e big obbligate a vincere”

Sfida a Como, Venezia, Palermo e Cremonese - "Loro hanno l’obbligo di vincere, noi no e poi la Serie B ha sempre avuto una rivelazione. Perché non possiamo essere noi? Essere a fianco di certe squadre è motivo d’orgoglio, la nostra organizzazione e programmazione è alla loro altezza, che hanno budget e giocatori più importanti”.

Il lavoro di mister Vivarini - “Sono due anni e mezzo di lavoro, Vivarini ha sempre messo dentro cose nuove. Siamo mutati tatticamente, ma cerchiamo sempre superiorità numerica e dominio della palla: per riuscirci in B ci stiamo superando. - prosegue il centravanti elogiando il mister - Con allenatori come De Zerbi o Vivarini, ma anche come Oddo a Perugia, se arrivano palloni puliti tutto viene più facile”.