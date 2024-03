GdS: “Palermo, i tifosi sono compatti: in mille per la trasferta di Lecco”

Il Palermo si prepara alla trasferta di Lecco, con la formazione lombarda attualmente ultima in classifica e, seppur con problematiche differenti, con il morale non alle stelle similarmente ai rosanero. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sul supporto imperituro da parte della tifoseria palermitana che dopo l'esodo di Brescia è pronta a farsi sentire anche allo stadio "Rigamonti-Ceppi", sperando stavolta in un esito differente rispetto alla batosta contro le "rondinelle" nel turno precedente.

Dalle 10:00 del mattino dello scorso martedì si sono registrate mille acquisizioni dei tagliandi per il settore ospiti dell'impianto lombardo, raggiungendo dunque la massima capienza riservata ai tifosi della squadra in trasferta. Il Lecco potrà dunque decidere se allargare la disponibilità dei propri posti a sedere per i sostenitori del Palermo, come hanno fatto in precedenza Brescia e FeralpiSalò, con quest'ultima che però gioca in casa in quel di Piacenza.