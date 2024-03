Caos Lecco, Di Nunno esonera Aglietti e richiama Foschi, poi il dietrofront. Il punto

Succede di tutto nel post SudTirol-Lecco 1-0! Dal richiamo di Foschi e l'esonero di Aglietti, alla permanenza di quest'ultimo. Di Nunno show. Tutto sul prossimo avversario del Palermo.

⚽️ 6 marzo - 08:00

di Anthony Massaro

La bella favola del Lecco sta pian piano sparendo, nelle ombre dei cambi di guida tecnica e nell'ultimo posto in Serie B. Il post sconfitta per 1-0 con il SudTirol aveva lasciato intendere qualcosa. Infatti, poco dopo, Alfredo Aglietti sarebbe stato liquidato in favore di Luciano Foschi (protagonista della vittoria dei playoff di C lo scorso anno). Ma Di Nunno ha cambiato nuovamente le carte, affidando nuovamente la squadra – da comprendere per quanto tempo e con quale forza – all'ex Brescia e Reggina tra le altre. Aglietti ha sostituito il duo Bonazzoli-Malgrati per quattro partite, con il Palermo sarà la sua quinta uscita ufficiale. Il nativo di San Giovanni Valdarno resisterà a prescindere dall'esito finale? Non resta altro che attendere.

Il dietrofront del patron ha sorpreso tutto, visto che Foschi era già in città, dopo le telefonate del giorno prima. Clamoroso rispedirlo al mittente, con la consapevolezza di doverlo richiamare in caso di ulteriori passi falsi. Una sfida giocata a viso aperto con il Cosenza ha fruttato una dolorosa sconfitta, il buon pareggio di Terni e due ko consecutivi tirando una sola volta in porta, contro Como e SudTirol. Questo il riassunto della gestione Alfredo Aglietti, finito già sul banco degli imputati, per aver totalizzato un solo punto in un poker di sfide.

Ambizioso, appassionato, carismatico. Sembra portare la quiete dopo la tempesta per poi riportare tempesta dopo la quiete. Cuore e ragione. Più pancia che testa. Spiazzante quanto geniale, un vero e proprio vulcano ribelle. Questo e tanto altro il patron Di Nunno, che di recente ha dichiarato di non credere più nella salvezza. Chiaramente il tutto verrebbe ribaltato in caso di un confortante filotto di risultati. A prescindere da tutto, il Lecco ha il suo condottiero, spinoso quanto interessante. Che ha di recente esonerato il direttore sportivo Domenico Fracchiolla, a causa di alcune incongruenze con il gruppo squadra.

L'extra campo può fare rumore, quanto un terremoto. Ma a sancire verdetti sarà sempre e solo il rettangolo verde, con una palla al centro. Quindi, tuffiamoci sul calcio giocato e cerchiamo di comprendere caratteristiche e punti di forza del fanalino di coda del campionato di Serie B! Il Lecco è una squadra che punta molto sull'equilibrio e la compattezza, cerca di non prestare il fianco a grandi ripartenze e non si sbilancia. Diciamo che con l'avvento di Aglietti si è perso quello spirito spregiudicato che ha caratterizzato la gestione Bonazzoli e che ha portato il club lombardo ad essere quinto per XG (produzione offensiva).

L'assetto base dovrebbe essere il consueto 4-3-3! Lepore è il capitanissimo di questa formazione, schierato nel ruolo di laterale mancino, davanti ad uno tra Melgrati e Saracco. Vista l'indisponibilità per infortunio di Lamanna. Centrocampo che presenta nomi interessanti come Crociata e Ionita, entrambi importanti per la categoria. Il capocannoniere della formazione bluceleste è Nicolò Buso, utilizzato prettamente come aculeo del tridente. A quota 6 c'è anche Andrija Novakovich, preferito di recente a Roberto Inglese, arrivato a gennaio dal Parma per garantire esperienza e qualità nella posizione di centravanti. Occhio alle giocate di Parigini sul fronte mancino del reparto offensivo.

