Serie B, Binda: “Corsa a tre per il secondo posto. Il Palermo è scivolato via…”

"Al culmine di un pomeriggio di emozioni forti, i bolidi si sono scatenati. Abbiamo visto prima il Como battere in extremis il Venezia scavalcandolo al secondo posto, e poi la Cremonese vincere all’ultimo istante (e in dieci) e balzare in zona Serie A diretta. Vuol dire che sono due squadre vive e toste, oltre che di altissimo livello (ma questo non lo scopriamo oggi). Ottime premesse per uno scontro diretto che sabato arriva a pennello per valutare la loro forza. Una partita alla quale guarderà con attenzione lo stesso Venezia, perché la squadra vista a Como è pure una squadra in palla, che ha perso immeritatamente. La battaglia per il secondo posto sembra ristretta a loro tre, perché il Palermo è scivolato via con tutta la sua fragilità, che non è sicuramente un difetto da poco in vista degli ormai scontati playoff. Semmai bisogna stare attenti al Catanzaro, che nella sua stagione di filotti vincenti e poi perdenti adesso è la squadra più in forma avendo vinto tre partite di fila, unica di tutta la B ad aver fatto il pieno nella settimana con il turno in mezzo, e ha un calendario che la vedrà ricevere le tre rivali (nell’ordine arriveranno il Como, la Cremonese e poi il Venezia). Hai visto mai? Tra i tre litiganti...", ha concluso.