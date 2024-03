Serie B, Pasqualin: “Secondo posto? Como top, ma dico Venezia. Palermo di Corini…”

La corsa al secondo posto in Serie B pare iniziare a delineare le sue gerarchie. Dietro il Parma capolista è bagarre per la piazza d'onore che garantirebbe comunque la promozione diretta in Serie A, ma nelle ultime tre giornate, Cremonese e Como sembrano aver sensibilmente accelerato il passo, mentre annaspa non poco il Palermo di Corini. Un punto in tre match e tanti errori per la formazione rosanero, attualmente sesta in classifica e scavalcata anche dal Catanzaro di Vivarini vittorioso ne l derby di Cosenza. Dieci giornate al termine della regular season, per un rush finale che si preannuncia avvincente ed equilibrato per stabilire griglia playoff e compagini direttamente promosse in massima serie. Di seguito il parere in merito espresso dall'agente Fifa Claudio Psqualin nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.