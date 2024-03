Palermo, Gds: “Corini, scelte errate e confusione a Brescia. Un flop a Lecco…”

Altra frenata, brusca e deleteria. Ancor più dolorosa poiché sopraggiunta in una fase cruciale della stagione. All'alba dello sprint finale della regular season, in un frangente in cui tutte le dirette concorrenti per la promozione stanno mostrando spessore e continuità. Il match del Rigamonti che doveva rilanciare le ambizioni di vertice rosanero ha invece scritto con ogni probabilità la parola fine alle velleità di Brunori e compagni in chiave secondo posto. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia cerca di approfondire le cause della disfatta inattesa del Palermo contro il Brescia, soffermandosi in particolare sulle scelte del coach di Bagnolo Mella sia in sede di formazione iniziale sia di interazione a match in corso. Doveva essere la partita delle risposte, si è rivelata purtroppo la gara degli errori e della confusione. Il turnover di Corini non ha funzionato, anzi ha fornito riscontri deleteri sul rettangolo verde. Mosse e valutazioni dell'allenatore nel preparare e gestire la sfida contro le rondinelle hanno indubbiamente avuto grande incidenza e peso specifico sull'epilogo della partita. Fa specie la rinuncia a Diakité, Ranocchia e Segre, così come la scelta di cambiare per due quarti la linea difensiva inserendo elementi che non giocavano da tempo una gara da titolari. A centrocampo confermato per la terza gara di fila un Gomes non al meglio della condizione, in panchina gli undici gol in due di Segre e Ranocchia, tra i migliori in assoluto delle ultime settimane. Motivo di riflessione anche il cambio nell'intervallo di Brunori, capitano e bomber della squadra lasciato negli spogliatoi quando, seppur in inferiorità numerica, devi almeno provare a recuperare il doppio svantaggio. Al suo posto scelto Mancuso, fin qui mai impiegato da attaccante centrale, e non Soleri più avvezzo al ruolo anche se con caratteristiche diverse. Scelte difficilmente comprensibili alla base di una prestazione disarmante e del nuovo ko che addensa nubi fitte sul cielo del Palermo. La posizione di Corini non appare in discussione, ma la dirigenza ha preso ulteriormente atto nella gara di Brescia delle marcate criticità in essere. Chiaramente, un risultavo negativo a Lecco aprirebbe nuovi e più profondi orizzonti di riflessione al management rosanero.