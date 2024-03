Corriere dello Sport: “Palermo, vetta lontana. City Group perplesso, ora Corini..”

Palermo che dilapida in una settimana la sua rincorsa al secondo posto e Corini che torna in discussione dopo il pesante ko di Brescia

Settimana da incubo. Il Palermo di Corini ha improvvisamente intrapreso una stucchevole marcia del gambero. Proprio quando pareva prossimo a spiccare il volo in direzione Serie A. Tre gare dall'esito nefasto, gestite ed interpretate in modo lacunoso e deficitario sotto ogni punto di vista, hanno eroso il patrimonio di prestazioni, risultati, ambizione ed entusiasmo costruito negli ultimi due mesi. Un punto in tre sfide contro Cremonese, Ternana e Brescia, score sconfortante che ha fatto ruzzolare Brunori e compagni da un secondo posto virtuale all'attuale sesta posizione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su una nuova puntata della crisi rosanero che ha già avuto diverse facce in questa stagione. La disfatta del Rigamonti contro il Brescia ha fatto perdere definitivamente contatto con la seconda posizione, tempi e modalità del turnover applicato dal tecnico in questa settimana stanno facendo molto discutere alla luce dei riscontri desolanti emersi dal rettangolo verde. La tensione è palpabile e la squadra ha mostrato evidenti flessioni sul piano mentale ed atletico nel corso dei match disputati a stretto giro di posta. La posizione di Corini, secondo il noto quotidiano sportivo nazionale, resta immutata. La società è perplessa ma un esonero del coach di Bagnolo Mella a tre mesi dalla scadenza del suo contratto è da escludere. Tuttavia, l'allenatore rosanero è più che mai al centro della critica, a prescindere dalla pesante sconfitta di Brescia. Dopo circa un anno e mezzo della sua gestione, il percorso di crescita e consolidamento del Palermo pare essersi arenato a metà, con il perdurante dissenso della stragrande maggioranza della tifoseria che pare condizionare negativamente la squadra. Ci sono ancora dieci giornate e un vantaggio negli scontri diretti con varie contendenti, ma c'è da capire quanto e se tutti credono ancora nella possibilità di centrare l'obiettivo. Improbabile che si materializzi un ribaltone alla guida tecnica, ma la situazione va monitorata costantemente e con attenzione poiché in questo stato di cose nulla può essere precluso.