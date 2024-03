Serie B, Venezia ko a Como. Catanzaro vince derby. Verre e Mateju gol. Palermo sesto

Parità tra Bari e Spezia, con il primo gol con i liguri siglato dall'ex Palermo, Ales Mateju, che ha trovato però la risposta del solito Sibilli per i biancorossi. Continua il periodo negativo per il Cittadella che cade anche in casa contro il Pisa grazie ad una rasoiata all'89' da parte di Barbieri che vale i tre punti per i nerazzurri. Vittoria in extremis anche per il Como nel big match di giornata. Pohjanpalo ha risposto a Verdi ma la firma decisiva è quella di Cutrone che proietta i lariani al secondo posto in solitaria. Il Catanzaro vince il derby per 2-0 e piega il Cosenza con i gol di Iemmello e Biasci, decisivi anche all'andata. I giallorossi salgono al quinto posto e sorpassano dunque il Palermo. La Sampdoria vince contro la FeralpiSalò grazie anche ad uno splendido destro a giro di Verre, altro ex rosanero in gol in questa giornata, ed i blucerchiati iniziano a pensare di poter tallonare la zona playoff.