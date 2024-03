Palermo, Gds: “Corini, zero vittorie e gol in inferiorità numerica. Espulsione…”

Tra le pieghe dell'involuzione rosanero. Il misero bottino di un solo punto ottenuto nelle ultime tre sfide ha seriamente compromesso la rincorsa al secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. Con le vittorie conquistate ieri, Cremonese e Como, che si sono imposte rispettivamente su Modena e Venezia hanno allungato marcatamente sulla formazione di Corini. Grigiorossi a più sette, lariani a più sei e lagunari con cinque punti di margine sul Palermo, scavalcato anche dal Catanzaro, a dieci giornate dal termine dalla regular season. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia dedica un approfondimento ad una particolare statistica che evidenzia l'incapacità di trovare adeguate contromisure e conquistare un risultato pieno da parte del Palermo in condizioni di inferiorità numerica. Anche a Brescia identico canovaccio, quando il Palermo di Corini resta in dieci uomini non ha mai vinto né realizzato alcun gol. Al Rigamonti, dopo l'espulsione di Marconi, Corini ha tirato fuori Henderson per inserire Ceccaroni, il Palermo si è abbassato ulteriormente subendo passivamente il Brescia che ha dilagato. Contro i rosa, una Cremonese in dieci è entrata in campo dominando la prima parte della ripresa, segnando due gol e pareggiando un match in salita. Brunori e compagni non sono stati capci di fare altrettanto contro le rondinelle, anzi è stata la squadra di Maran a menare le danze nel secondo tempo, sfiorando anche la quinta segnatura in più occasioni. Palermo passivo ed inerme in attesa del triplice fischio nella seconda frazione, che non ha mai impensierito Avella. Score sconfortante nella gestione Corini in inferiorità numerica, ma neanche poter disporre dell'uomo in più per i rosanero è assoluta garanzia di successo. Niente vittoria in undici contro dieci a Cremona e Terni, idem a Bari con la compagine pugliese addirittura in nove per buona parte della ripresa. Vittorie solo con Modena, Pisa e Reggiana, pari a tempo scaduto con lo Spezia.