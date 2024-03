De Rossi: “De Zerbi tecnico brillante. Ammirato il suo gioco già al Palermo”

Le parole del tecnico della Roma, Daniele De Rossi, in vista della sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton.

"Per qualsiasi calciatore venire a giocare all'Olimpico è bello, anche per gli stranieri, ma anche loro sono abituati a giocare in grandi stadi, in Premier League c'è sempre una grande atmosfera, ma qui forse ci sarà ancora più calore".