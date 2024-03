Gazzetta: “Palermo, ora è crisi. L’ombra di Luca Gotti sembra materializzarsi”

Nelle ultime cinque gare il Palermo ha segnato almeno due gol a partita, subendo tuttavia nove reti nelle ultime tre contro Cremonese (due), Ternana (tre) e Brescia (quattro). "Tutto è nato dalla premesse, con un turnover esagerato (fuori Ranocchia, Segre, Diakitè, Ceccaroni, Stulac, Insigne...) che forse Corini avrebbe potuto gestire meglio vista la gara precedente con la Ternana. Altro capo d’imputazione: dopo 21’ l’ex Marconi è stato espulso e il tecnico, invece di tamponare (come ha fatto Stroppa una settimana prima a Cremona), ha subito messo un difensore in più (Ceccaroni) abbassando Di Mariano, per un 5-3-1 che è stato un chiaro messaggio alla squadra. Che vinceva 2-1 ed è crollata. [...] Ultimo demerito del tecnico: nella ripresa, pur in 10 contro 11, Corini è passato al 4-4-1 con vari cambi, ma il baricentro è rimasto basso e non c’è mai stata la sensazione della squadra alla ricerca della disperata rimonta. Per questo il Palermo, con questo atteggiamento, in A non ci può andare", conclude la Rosea.