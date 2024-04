Lecco, ufficiale: esonerato Aglietti, al suo posto Malgrati

Nuovo cambio in panchina per il Lecco: il patron Di Nunno dopo il pari contro il Cittadella ha deciso di esonerare anche Alfredo Aglietti.

Nuovo ribaltone in panchina per il Lecco, ultimo in classifica a quota 22 punti dopo 31 giornate di campionato. A subentrare all'esonerato Alfredo Aglietti, il tecnico Andrea Malgrati che avrà il termine di traghettare la squadra fino al termine della stagione. A renderlo noto è lo stesso club lombardo tramite una nota ufficiale:

Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alfredo Aglietti, l’allenatore in seconda César Vinício Cervo De Luca e il preparatore atletico Daniele Sorbello. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera.