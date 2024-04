Lecco, Aglietti verso l’esonero: Foschi o Malgrati il sostituto. I dettagli

Niente è ancora deciso matematicamente, ma settimana dopo settimana la mancata svolta del Lecco riduce il tempo a disposizione del team lombardo. Anche contro il Cittadella , infatti, non è arrivato un successo per il fanalino di coda della Serie B 2023-2024 .

Il Lecco non riesce ad ottenere la vittoria, ancora una volta. Lontano mesi, il mancato successo porterà all'ennesimo esonero stagionale. Dopo LucianoFoschi ed EmilianoBonazzoli anche AlfredoAglietti è sulla graticola (per la seconda volta), ad un passo dall'addio al team lombardo. Due punti in sette partite per Aglietti, che non hanno smosso una squadra capace di siglare soli tre gol in tutta la gestione dell'ex Brescia. Andrea Malgrati o Luciano Foschi i sostituti. Seguiranno aggiornamenti.