Corriere dello Sport: “Palermo, Corini via! Ipotesi risoluzione, idea Sottil…”

Naufragio calcistico. L'ennesimo, con analoghe modalità e finale al fiele. Il Palermo si butta via anche a Pisa, mostrando l'ormai consueta, controversa e sconquassata, versione di sé che ha drasticamente ridimensionato ambizioni ed obiettivi alimentando rimpianti ed interrogativi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza l'ennesimo psicodramma sul rettangolo verde vissuto dalla formazione di Corini, incapace di trovare continuità, compattezza, lucidità ed equilibrio nell'arco dei novanta minuti. Incredibile la facilità con cui la formazione di Corini si faccia rimontare, superare e travolgere dagli avversari. Anche quando pare avere partita e punteggio in cassaforte, con due gol di vantaggio ed un avversario in palese difficoltà. Un fil già visto troppe volte nell'arco di questa travagliata stagione, come a Cremona anche all'Arena Garibaldi Brunori e compagni hanno chiuso il primo tempo avanti di due reti. Brunori e Lund avevano firmato acuti importanti, dopo venti minuti iniziali di totale marca pisana. Luce spenta e difesa di burro nella solita ripresa pavida, lacunosa e passiva, Pisa che rimonta in un'inezia con D'Alessandro e Bonfanti, retroguardia rosa ai limiti dell'imbarazzante. Gomes lascia i compagni in dieci, Vasic si procura un penalty che Brunori trasforma a circa dodici dalla fine, firmando una rete che sembra a tutti decisiva. Invece il crollo di Ceccaroni e compagni giunge sistematico nel finale, Tramoni trafigge due volte Pigliacelli con una difesa inerme. Sconfitta cocente, l'ennesima, che potrebbe chiudere definitivamente l'esperienza di Corini sulla panchina rosanero. Il noto quotidiano nazionale sottolinea come la misura sia ormai colma per la società di viale del Fante e la soluzione del cambio di guida tecnica venga adesso reputata l'unica possibile per cambiare rotta in vista dei playoff. A tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'ipotesi più probabile è quella della risoluzione consensuale. Intriga il profilo di Andrea Sottil, ex tecnico dell'Udinese che potrebbe costituire una soluzione ad ampio respiro anche in ottica futura.