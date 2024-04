Palermo, Corini game over? City Group valuta esonero, poker di nomi per la panchina

La misura è colma. Palermo in caduta libera. aggrovigliato in uno status di frustrazione, piattismo e conclamata fragilità. I buoni propositi che caratterizzano la vigilia delle gare di campionato non trovano mai riscontro tangibile sul terreno di gioco. Una squadra smunta, che ha smarrito certezze, autostima, coralità, brillantezza e coesione sul rettangolo verde. Vittima di controversie e criticità di matrice tattica, atletica, tecnica e caratteriale. Capace di subire regolarmente clamorose rimonte in una manciata di minuti da situazioni di doppio vantaggio, di inanellare una serie di topiche difensive calcisticamente surreali, di gettare alle ortiche vittorie già acquisite o quasi, di perdere per ben sei volte al Barbera in questa stagione. Quattro ko nelle ultime cinque gare sedici gol nelle ultime sei sfide. Palermo scivolato dal secondo al sesto posto, che ha dilapidato in poche settimane le chances di promozione diretta e adesso vede clamorosamente minacciato anche l'accesso ai playoff. C'è ancora un discreto margine, ma Sampdoria e Brescia vengono su forte ed i blucerchiati arriveranno sabato prossimo al Barbera. Preso atto della situazione estremamente critica, con la squadra che pare davvero non rispondere alle sollecitazioni di un tecnico palesemente in difficoltà e ad ora non in grado di trovare rimedi e soluzioni, nonostante fiducia incondizionata e tempo abbondante concessogli dalla società, proprietà e management del CFG stanno facendo riflessioni profonde sulla posizione di Corini. Palermo che valuta concretamente l'ipotesi dell'esonero per il coach di Bagnolo Mella, contravvenendo a strategia e modus operandi della holding inglese si proprietà araba che non è particolarmente avvezza al cambio di guida tecnica in corso d'opera. Provvedimento ritenuto necessario per imprimere una scossa nervosa e motivazionale a squadra ed ambiente, provando a sterzare ed affrancarsi da un'inerzia che mette a rischio anche il semplice accesso ai playoff in questo finale di stagione. Salvo L''era Corini potrebbe quindi terminare con qualche mese d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Grosso, Sottil, Gattuso e Gianpaolo tra i profili vagliati, sono ore decisive per la panchina del club rosanero.