LE PAGELLE DI PISA-PALERMO 4-3. Se fosse un pesce d’aprile, non farebbe ridere

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde clamorosamente in casa del Pisa dopo una partita ricca di errori e colpi di scena. Rosa disattenti, con chiare difficoltà nello sviluppo corale della manovra, aggrappati solamente alle giocate individuali e alle parate di Pigliacelli. Pisa bravo a sfruttare le falle di gioco e difensive di questa squadra che, ad oggi obiettivamente, tutto sembra, fuorché una formazione in grado di competere per obiettivi più alti di una semplice salvezza tranquilla. Sabato prossimo al Barbera contro la Sampdoria, non sono più ammessi passi falsi.

PIGLIACELLI 5

Tiene in partita il Palermo soprattutto nel primo tempo con alcune parate dall'alto coefficiente di difficoltà, poi nella ripresa si fa trafiggere quattro volte ed un paio di conclusioni appaionoi non irresistibili.

DIAKITÈ 4

In confusione totale da un punto di vista tattico, non sa se attaccare o difendere finendo per farsi trovare sempre a metà strada e in ritardo sia per difendere che per attaccare.

NEDELCEARU 4

Nel primo tempo regge bene le sfuriate del Pisa ma nella ripresa, complice un centrocampo a maglie troppo larghe e una retroguardia colabrodo, la sua nave difensiva affonda contro un cubetto di ghiaccio che per lui diventa un iceberg.

CECCARONI 4

Lontano dalle zone calde della difesa, naufraga nella tempesta che investe tutto il reparto nella sciagurata ripresa rosanero..

LUND 4,5

Dopo un primo tempo a ritmi alti condito anche da un gol da rapace d'area, nella ripresa crolla verticalmente aprendo voragini nella sua zona di campo (come in occasione del raddoppio del Pisa). Mette la ciliegina su una prestazione nel complesso deficitaria con un assist involontario per il 4-3 di Tramoni.